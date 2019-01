"Disservizi e ritardi" lo scorso 28 dicembre: l'assessore Giannini valuta "sanzioni" contro Trenitalia

L'assessore pugliese ai Trasporti, Giovanni Giannini, ha scritto una lettera a Trenitalia e a RFI dopo i disservizi che si sono verificati lo scorso 28 dicembre sulle tratte Bari Zona Industriale-Bari S.Spirito; Barletta-Trinitapoli; Bari-Lecce e Bitetto-Taranto. Giannini si è inoltre riservato "di applicare le sanzioni previste per gli inadempimenti occorsi". "I disservizi - scrive l'assessore in una nota- hanno ridotto sensibilmente la disponibilità dell'infrastruttura e la conseguente circolazione dei treni, causando gravi disagi all'utenza soprattutto sulla linea Adriatica. Con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale, i servizi ferroviari regionali - aggiunge Giannini - sono stati oggetto di una preoccupante quanto sistematica sequela di ritardi e soppressioni di convogli senza precedenti. Solo negli ultimi 20 giorni registriamo (fonte Picweb) 14 treni regionali soppressi e ben 352 treni con ritardi superiori ai 10'".

