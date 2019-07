Caos orario estivo Trenitalia, la replica: "Da domani più carrozze a disposizione dei pendolari"

"Il treno delle 7.07 oggi ha viaggiato con cinque carrozze invece che quattro mentre il regionale delle 7.41 ne aveva sei invece che cinque.". È Trenitalia in una nota a motivare i disagi dei pendolari in mattinata sul treno regionale che collega Molfetta a Bari, in concomitanza con l'avvio del nuovo orario estivo, che sarà attivo fino al 25 agosto. La segnalazione fotografica dei lettori di BariToday non lasciava dubbi: pendolari ammassati come sardine, anche vicino alle porte di ingresso delle carrozze. Disagi che il grande caldo estivo ha solo peggiorato e che riguardavano i quattro collegamenti mattutini (alle 5.59, 7.07, 7.41 e 8.50) tra Molfetta e il capoluogo, che nel pomeriggio fanno il giro inverso (alle 13.08 dal 29/07, 14.05, 14.54, 16.18, 17.33 e 18.52).

Da domani la situazione dovrebbe però migliorare, come assicura Trenitalia:

I treni in circolazione in questo periodo hanno infatti più carrozze rispetto alla composizione ordinaria. Trenitalia potenzierà già da domani il treno delle 7.41 che sarà composto da sette carrozze. Il suggerimento per i viaggiatori è quello di non accalcarsi nelle vetture centrali (più vicine ai sottopassi di stazione) ma di distribuirsi omogeneamente su tutto il treno

Cavone: "Necessario migliorare il servizio"

Sulla questione è nuovamente intervenuto il consigliere comunale Michelangelo Cavone, che in una lettera indirizzata a Rfi si è fatto portavoce dei disagi dei pendolari: "Non si può viaggiare ammassati nei treni - scrive - si sta mettendo a rischio l'incolumità delle persone. La variazione delle corse comunicatami in data 3 luglio da Ferrovie dello Stato si è mostrata del tutto insufficiente. Sempre nel pieno rispetto dell'autonomia di Rfi, gli uffici competenti hanno il dovere di migliorare il servizio per i pendolari che devono raggiungere il proprio posto di lavoro".