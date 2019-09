VIDEO | Debutta il treno elettrico di Ferrovie del Sud-Est: a bordo spazi bici, fasciatoi e piattaforme per i disabili

Ufficialmente inizierà a circolare da lunedì prossimo, ma in mattinata i primi curiosi hanno potuto vedere in azione il nuovo treno elettrico delle Ferrovie del Sud-Est. Dalla stazione di Mungivacca ad Adelfia e ritorno, il viaggio inaugurale del nuovo Etr è partito intorno alle 10, con ospiti speciali l’assessore regionale al Trasporto Giovanni Giannini e i rappresentanti di Ferrovie del Sud-Est, ora facente parte di Ferrovie dello Stato dopo il crac da 230 milioni di euro da parte della precedente gestione. Siamo saliti a bordo per mostrarvi gli strumenti di assistenza dedicati alle mamme, alle persone con disabilità e ai ciclisti che adotteranno i nuovi treni elettrici di Fse.