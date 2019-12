Ancora 'fermo' l'intercity Bari-Napoli, slitta la partenza del collegamento (che manca da vent'anni)

La partenza era attesa per il 9 dicembre (con l'entrata in vigore dell'orario invernale di Trenitalia), ma di fatto l'Intercity che tornerà a collegare in maniera diretta Bari a Napoli non è ancora partito. Un collegamento molto atteso - visto il suo 'ritorno' dopo vent'anni - il cui avvio sta slittando a causa di "problemi tecnici".

Lo ha spiegato oggi, rispondendo alle domande dei cronisti, il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, a Bari per partecipare al convegno 'Puglia in treno. Infrastrutture, mobilità e lavoro'. "Credo - ha detto De Micheli, le cui dichiarazioni sono riportate dall'Ansa - ci sia stato un problema tecnico sulla rete, che però credo stiamo affrontando. Lì c'è stata una questione tecnica".

Secondo quanto previsto l'Intercity dovrebbe garantire il collegamento in tre ore e mezzo, con due coppie di treni giornalieri. Attualmente, non ci sono linee dirette tra Bari e Napoli: è necessario cambiare a Caserta, e il viaggio può durare anche sette ore.