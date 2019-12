Attraversa i binari con le barriere in chiusura e resta intrappolato: conducente scappa, auto travolta dal treno al passaggio a livello

Attraversa il passaggio a livello con le barriere in chiusura e resta intrappolato sui binari, mentre il treno sopraggiunge. Un'imprudenza che avrebbe potuto aver conseguenze ben peggiori, quella compiuta nel pomeriggio da un automobilista a Terlizzi.

L'uomo, in corrispondenza di un passaggio a livello, ignorando il segnale ottico ed acustico di preavviso di chiusura delle barriere, ha deciso comunque si attraversare i binari, restando così intrappolato mentre il treno ormai sopraggiungeva. Il conducente ha quindi abbandonato l’auto sui binari scappando, mentre il macchinista ha tentato invano di arrestare il treno, finendo inevitabilmente per investire il veicolo. Nell’impatto non vi sono stati danni a persone ma solo ai mezzi.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta, e sostituita con autobus, tra Bitonto e Corato. "Ferrotramviaria - riferisce l'azienda in una nota in cui dà notizia dell'accaduto - si riserva di denunciare il conducente dell’auto per attentato alla sicurezza dei trasporti".