Il treno Lecce-Bari delle 7.13 resta, dopo le proteste la precisazione di Trenitalia: "Nessuna cancellazione"

Il treno Lecce-Bari delle 7.13 resta anche con l'entrata in vigore dell'orario invernale 2019-2020. Dopo le proteste e l'appello raccolto dal consigliere regionale Erio Congedo, Trenitalia interviene per fare chiarezza sulla situazione: "Il collegamento regionale di Trenitalia da Lecce a Bari in partenza alle 7.13 è confermato anche per i viaggi da domenica 15 dicembre quando prenderà il via il nuovo orario invernale 2019-2020. L’assenza dai sistemi di vendita non equivale infatti alla cancellazione delle corse regionali, ma a un progressivo inserimento dei collegamenti nei canali commerciali di Trenitalia, non appena terminata la definizione delle loro tracce orarie con RFI, Gestore dell’infrastruttura".



