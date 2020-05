Caos e code davanti al Tribunale di piazza De Nicola: controlli, termoscanner e mascherine per la riapertura

Code interminabili e decine di persone tra avvocati e non solo in fila per entrare: è accaduto questa mattina davanti al Tribunale di piazza De Nicola a Bari, per la riapertura dell'attività giudiziaria dopo lo stop legato al lockdown dell'epidemia coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una situazione decisamente complicata, tra mascherine e attese di parecchi minuti per gli ingressi contingentati e controllo della temperatura all'entrata, nel rispetto del protocollo previsto per il riavvio degli uffici giudiziari dove, da alcune settimane, si svolgono comunque udienze da remoto.