Tribunale di via Nazariantz inagibile: udienza rinviata per Berlusconi e Lavitola

Arriva anche il primo rinvio di udienza 'eccellente' causato dall'emergenza Palagiustizia a Bari. Questa mattina, come previsto, è stata rinviata l'udienza del processo a Berlusconi e Lavitola, che come le altre senza detenuti, avrebbe dovuto tenersi nella tendopoli di via Nazariantz, ed è perciò slittata.

Oggi avrebbe dovuto tenersi la lettura del dispositivo, cioè la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Bari quattro anni fa.

All'udienza ha partecipato Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, ignaro del rinvio. Secondo l'accusa, Berlusconi avrebbe fornito a Tarantini, attraverso Lavitola, un lavoro e centinaia di migliaia di euro, perché mentisse ai pm baresi che indagavano sulle escort portate nelle residenze estive dell'ex premier fra il 2008 e il 2009 e sui suoi interessi in Finmeccanica.