Il tribunale si trasferisce nelle tende: partono le udienze nel parcheggio di via Nazariantz

Primo giorno di udienze nella 'tendopoli' di via Nazariantz. Dopo lo sgombero del Palagiustizia, dichiarato inagibile per rischio crollo, da oggi le udienze di rinvio dei processi penali ordinari di primo grado si svolgono nelle tre tensostrutture allestite dalla Protezione civile nel fine settimana nell'area di sosta antistante lo stesso palazzo.

Intanto per questa mattina alle 13.30 è annunciata una manifestazione di protesta di magistrati, avvocati e cancellieri, che marceranno silenziosamente da via Nazariantz fino al tribunale di piazza De Nicola. Qui è in programma un incontro sul tema dell’edilizia giudiziaria barese con il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, e rappresentanti del Ministero della Giustizia.