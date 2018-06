Acqua nelle tende e nel tribunale, il maltempo ferma la giustizia in via Nazariantz. Melini: "Condizioni inaccettabili"

Avvocati con l'ombrello, acqua che cola nelle tende e parcheggio allagato. La tendopoli del Palagiustizia di via Nazariantz ha dovuto affrontare questa mattina il primo vero acquazzone dalla sua installazione, costringendo avvocati e magistrati a non pochi disagi. Il maltempo non sta infatti permettendo di celebrare i processi all'interno delle tre maxitende al Libertà, poiché ormai gli arredi sono fradici per l'acqua che cola dal soffitto.

Vista l'inagibilità delle tende, tra i metal detector dell'atrio d'ingresso del tribunale è stata allestita un'aula d'udienza per celebrare i rinvii. Una situazione catastrofica, riportata dalla consigliera di opposizione Irma Melini, che ha poi filmato l'interno dell'ex tribunale ormai inagibile. Anche qui la situazione non è rosea: dal soffitto cola acqua, che ha bagnato il pavimento e i fascicoli dei processi. Rappresentando anche un pericolo per il personale del Palagiustizia, vista la presenza di strumentazioni elettroniche e prese di corrente che rischiano di saltare, tanto che è stata data disposizione agli impiegati in servizio al terzo e quarto piano di prendersi la giornata libera mentre vengono eseguiti gli interventi di pulizia e messa in sicurezza. "La procura penale è in piena emergenza: tende inagibili per la poggia e terzo piano e garage allagato - ricorda il consigliere di opposizione - funzionari mandati a casa e giudici e avvocati in piena confusione per cosa fare e dove fare udienza. Basta perdere tempo e prendere in giro i baresi: vogliamo il riconoscimento dello stato di emergenza".