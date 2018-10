Caos palagiustizia verso la soluzione: dal novembre disponibile l'edificio ex Telecom di Poggiofranco

Dal prossimo 6 novembre il palazzo ex Telecom di viale Dioguardi nel quartiere Poggiofranco di Bari sarà completamente disponibile per ospitare gli uffici giudiziari penali. A comunicare la data è il Ministero della Giustizia. A breve potrebbe già traslocare la Procura, nei due piani già liberi: in questo momento gli uffici sono in parte sistemati nel palazzo di via Nazariantz dichiarato inagibili e da sgomberare entro fine anno.

Già disponibili il quarto e il quinto piano dell'immobile

Il palazzo ex Telecom, per il quale mancano ad oggi la sottoscrizione del contratto di locazione e la conclusione degli accertamenti amministrativi da parte del Ministero, Procura e Tribunale, potrà ospitare tutte le sedi giudiziarie collocate in precedenza in via Nazariantz. Attualmente sono disponibili i piani quarto e quinto. Dal primo novembre potranno essere adoperati quelli dal sesto al decimo e dal 6 novembre l'intero immobile.