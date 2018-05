Palagiustizia, gli uffici si trasferiscono in via Brigata Bari. Il procuratore Volpe: "Il Ministero sapeva da anni"

Via dal palazzo di via Nazariantz, gli uffici del tribunale penale si trasferiscono in via Brigata Bari. Il trasloco nella nuova sede provvisoria, individuata dopo la revoca dell'agibilità per il Palagiustizia, potrebbe avvenire già lunedì: si attende il provvedimento del procuratore.

Il Ministero, secondo quanto reso noto dal procuratore Volpe in una nota interna, sta concludendo il contratto di locazione. Nella sede provvisoria potranno essere allestiti un ufficio posta, la sala intercettazioni, una mega-segreteria centralizzata e alcuni uffici per magistrati e parte del personale, e saranno trattate solo le pratiche urgenti. Al Ministero è stato intanto chiesto un decreto di sospensione delle pratiche processuali.

Volpe ha inoltre ricordato come il Ministero fosse già da tempo a conoscenza della situazione del Palagiustizia di via Nazariantz, in quanto i problemi relativi alla sede venivano segnalati "da almeno quindici anni".