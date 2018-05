Tre tende per le udienze, volontari della Protezione Civile in azione nel Tribunale di via Nazariantz

Le operazioni di montaggio sono cominciate questa mattina presto e proseguiranno per tutta la giornata. Entro sera il Tribunale di via Nazariantz avrà pronte le 3 tensostrutture destinate a ospitare le udienze di rinvio senza detenuti, per ovviare allo sgombero dell'edificio principale per via dell'inagibilità ufficializzata nei giorni scorsi. La Regione Puglia, d'intesa con gli operatori della Giustizia, hanno deciso di correre ai ripari, fornendo un'alternativa che va ad aggiungersi al trasferimento degli uffici nelle sedi giudiziarie di piazza De Nicola, Bitonto e Modugno. Così, nell'area non asfaltata solitamente destinata a parcheggio, a due passi, in linea d'aria, dal ponte Adriatico, i volontari della Protezione Civile regionale, coordinati dall'ingegner Giuseppe Tedeschi, hanno cominciato ad installare le tende: una trentina gli uomini all'opera con la necessità di completare le operazioni in maniera celere. A garantire la sicurezza sul 'cantiere' vi saranno anche i Carabinieri.

L'allestimento sarà effettuato domani

Il cronoprogramma prevede, entro oggi il completamento delle tre strutture rispettivamente da oltre 200 mq e da 75, con la struttura più grande dotata anche di un impianto a pressione. L'arredamento dei nuovi uffici, al cui interno dovrebbe esservi anche il refrigeramento, sarà effettuato nella giornata di domani, con lo spostamento di scrivanie, computer, armadi e tutto l'occorrente per portare avanti atti, pratiche e udienze. Prevista anche l'installazione di bagni chimici. Una soluzione temporanea e d'emergenza che, si spera, possa essere utilizzata per un lasso di tempo non troppo lungo. Lunedì le strutture saranno attive e funzionanti: in mattinata è prevista anche la visita del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, per fare il punto sull'emergenza strutture giudiziarie a Bari.

Gallery