Videosorveglianza, più giostrine e spazi per lo sport: a Triggiano nuovo look per il parco Caduti di Nassiriya

780mila di fondi del Bando Periferie per trasformare il parco 'Caduti di Nassiriya' di Triggiano. Gli interventi sono stati completati nei giorni scorsi e nella serata di sabato la rinnovata area verde nel quartiere Casalino è stata inaugurata.

Nel parco sono stati realizzati un campo di calcetto con reti di protezione, un campo da bocce, un campo multiuso da pallacanestro e pallavolo, bar e servizi igienici: L'area verde è stata riqualificata con una zona fitness e la realizzazione di 19 corpi illuminanti alti 5 metri l’uno, in ricordo dei 19 italiani che persero la vita nella strage di Nassiriya. E' stata inoltre potenziata l’area giochi “Bimbiland”, installato un sistema di videosorveglianza e realizzata una vasca per la raccolta delle acque.

Gli altri interventi del Bando periferie in provincia

Sono in tutto 37 i progetti strategici di riqualificazione dello spazio pubblico in 36 Comuni previsti nel progetto “Periferie aperte”, presentato dalla Città metropolitana di Bari e finanziato complessivamente per 40 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente sono aperti i cantieri in quasi tutti i Comuni destinatari dei fondi. Sono cinque le opere ultimate (Adelfia, Binetto, Cellamare, Noci e Triggiano) e, tra settembre ed ottobre, si chiudono i cantieri ad Acquaviva delle Fonti (sistemazione aree a verde e parco attrezzato in zona ex 167 tra via Colaninno e via Tateo), Modugno (riqualificazione del quartiere Cecilia con aree attrezzate a verde pubblico) e Monopoli (recupero e riqualificazione della Lama Belvedere – 3° lotto).