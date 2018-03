Triggiano, 46enne muore in palestra: malore durante l'allenamento

Si è improvvisamente accasciato al suolo mentre faceva spinning. Tragedia, lunedì sera, in una palestra di Triggiano, dove un uomo di 46 anni è morto, stroncato da un arresto cardio-circolatorio. Inutili i soccorsi prestati con tempestività prima dal personale della struttura, intervenuto con un defibrillatore, e subito dopo da un'ambulanza del 118 giunta sul posto. Antonio Folcando, originario di Foggia, era ingegnere, ma da anni viveva a Triggiano: era sposato e aveva una bambina.

L'accaduto ha lasciato sconvolti quanti in quel momento si trovavano nella struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma sull'episodio non sono state aperte inchieste. Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di una tragica fatalità. Pare che l'uomo avesse già in passato avuto qualche problema di carattere cardio-circolatorio.