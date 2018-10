Passamontagna e coltello per l'assalto al negozio: identificato 24enne, caccia al complice

Con il viso coperto da passamontagna e armato di coltello, insieme ad un complice, aveva fatto irruzione in un negozio in via Virgilio, a Triggiano, minacciando di morte la cassiera per poi impossessarsi dell'incasso di 200 euro, della borsa della donna e della collana in oro che portava al collo. Per il colpo, avvenuto il 25 novembre 2017, i carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 24enne, pregiudicato, ritenuto responsabile di una rapina aggravata in concorso.

La rapina e le indagini

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 24enne, insieme ad un complice in corso di identificazione, quella sera intorno alle 20.45 si sarebbe introdotto nel negozio, per poi scappare con il bottino sottratto alla dipendente. L’immediato intervento dei militari aveva consentito, attraverso un accurato sopralluogo, di acquisire una importante traccia dattiloscopica. Inoltre, nel prosieguo delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, attraverso la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza ed altri riscontri, sono stati acquisiti elementi decisivi per l'identificazione del giovane, che hanno portato all’emissione del provvedimento di custodia cautelare in carcere. Per il 24enne si sono così aperte le porte del carcere, mentre sono ancora in corso le indagini per giungere all’identificazione del complice.