Passeggia per strada e trova un assegno da 50mila euro: ragazza lo consegna alla Polizia

Ha trovato per strada un assegno con un importo di 50mila euro e lo ha consegnato alla Polizia: la storia arriva da Bitonto dove una giovane donna ha dato prova di onestà e senso civico recandosi al locale Commissariato di Polizia.

L'assegno è stato individuato mentre passeggiava in strada. Gli agenti del Commissariato hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire alla proprietà del titolo. L'uomo, rintracciato dopo poche ore, è giunto negli uffici e, con grande gioia, è rientrato in possesso dell'assegno, smarrito accidentalmente.