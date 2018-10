Trovato morto in casa in una pozza di sangue, nel Ravennate si indaga sull'omicidio di un 43enne

Omicidio a Castiglione di Cervia, 7 ottobre 2018: morto 43enne

„Un 43enne originario di Gravina, Rocco Desiante, è stato trovato morto nella sua casa a Castiglione di Cervia, nel Ravennate, nella nottata di sabato. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, allertati dall'affittuario dell'abitazione in cui l'uomo risiedeva, che non aveva più sue notizie da mercoledì scorso. Insieme ad alcuni amici, infatti, avevano provato ad entrare in casa per sincerarsi delle sue condizioni. Non ricevendo risposta, hanno quindi allertato i vigili del fuoco.

Una volta giunti davanti all'abitazione, i pompieri hanno trovato la porta insolitamente chiusa senza la 'doppia mandata' e dentro il cadavere di Desiante in una pozza di sangue. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo abbia preso un colpo in testa e le indagini si dirigono verso un caso di omicidio, visti i segni di numerosi pugni e calci sul corpo.

La vittima, che fino a pochi mesi fa aveva lavorato in una pizzeria della zona, probabilmente conosceva il suo carnefice, visto che non ci sono segni di effrazione: potrebbe averlo fatto entrare in casa. Per ricostruire le cause della morte dell'uomo, sono intervenuti sul posto il pm Bartolozzi e i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.

Maggiori informazioni e aggiornamenti nell'articolo di RavennaToday.