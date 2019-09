Truffa su fondi pubblici, scattano i sequestri: coinvolte cinque persone tra Bari e Foggia

Cinque persone residenti nel Barese e a Foggia sono coinvolte nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici. L'indagine, denominata 'Orient Express', è stata svolta dal Comando provinciale di Foggia della Gdf, coordinato dalla Procura della Repubblica e in collaborazione con l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode. Tra le ordinanze eseguite alle prime luci dell'alba, anche una misura interdittiva del divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione (per 12 mesi) e il sequestro di beni nei confronti di 5 persone.

Notizia in aggiornamento