Truffa da 300 milioni: 17 arresti in tutta Italia, sequestrate anche quote del Bitonto calcio

17 arresti in tutta Italia (5 persone in carcere, 12 ai domiciliari), obbligo di dimora per quattro professionisti e un sequestro di beni per un valore complessivo di 60 milioni di euro. Tra questi, anche il Bitonto Calcio, squadra pugliese che gioca a livello dilettantistico.

L'indagine è stata condotta da procura di Milano e Guardia di Finanza di Rho, relativa ad una presunta frode fiscale nel settore della macellazione da 300 milioni. Secondo l'accusa, il sodalizio aveva architettato un sistema per non pagare tasse e arricchirsi indebitamente. Oltre alle quote societarie della squadra di calcio, nel Barese sono stati sequestrati anche un locale sul Lungomare Cristoforo Colombo di Bari e un ristorante a Bitonto.