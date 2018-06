Vende il cellulare online, riceve la 'foto' del bonifico ma i soldi non ci sono: denunciato pregiudicato

La Polizia di Monopoli ha denunciato un pregiudicato catanese di 38enne, ritenuto responsabile di una truffa informatica subita da un cittadino del comune barese. Quest'ultimo aveva messo in vendita il proprio cellulare online, attraverso un'inserzione. Il truffatore, dopo aver risposto all'annuncio e avviato la trattativa, aveva inviato al malcapitato venditore la foto di un bonifico bancario artefatto. Il proprietario dello smartphone ha così spedito il bene in Sicilia, non ricevendo i soldi. Di qui la denuncia alla Polizia e le indagini che hanno portato all'individuazione del pregiudicato catanese.