Acquista profumi online per 200 euro, ma si accorge troppo tardi della truffa: responsabile agiva nel Barese

Aveva acquistato quasi 200 euro in profumi di marca su un sito online, ma si è accorta troppo tardi che fosse una truffa orchestrata da un 32enne di Terlizzi. Sono arrivati all'identità dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, dopo la denuncia di una 40enne di Novafeltria che, attirata dal prezzo particolarmente basso della merce, ha acquistato 10 profumi e contattato il venditore per concludere la trattativa.

Il malvivente che si trovava dall'altra parte del filo, proprio puntando sulla convenienza dei profumi, ha chiesto alla 40enne di inviargli 169 euro tramite ricarica PostePay per bloccare la merce. Non sospettando nulla, la donna ha pagato tranquillamente e si è messa ad attendere l'arrivo degli acquisti. Dopo diversi giorni, non vedendo arrivare il corriere e rendendosi conto che il venditore era sparito, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri. Gli inquirenti dell'Arma, seguendo le tracce telematiche dei soldi fino ad arrivare al beneficiario del conto, il 32enne. Secondo quanto emerso, il barese era una vecchia conoscenza della giustizia tanto che in passato aveva già messo a segno diverse truffe tutte con lo stesso modus operandi. Al termine delle indagini, i carabinieri di Novafeltria hanno proceduto alla denuncia del pugliese per truffa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maggiori informazioni e aggiornamenti nell'articolo di RiminiToday