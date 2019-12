"Nessuna truffa sul porto di Molfetta", assolti l'ex senatore Azzollini e altri 27

Sono stati tutti assolti i 28 imputati a processo per la presunta maxitruffa da circa 150 milioni di euro relativa alla costruzione del nuovo porto di Molfetta. Tra essi anche l'ex senatore di Forza Italia, Antonio Azzollini, che della cittadina del nord barese è stato sindaco. A riportare la notizia è l'Ansa. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trani.

Per Azzollini, che aveva rinunciato alla prescrizione e rispondeva di 16 imputazioni, l'accusa aveva chiesto una condanna a 18 mesi. Le accuse per gli imputati erano, a vario titolo, di associazione per delinquere, falso, abuso d'ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture, rifiuto di atti d'ufficio, violazioni ambientali e paesaggistiche, minaccia a pubblico ufficiale, concussione per induzione.

Per una sola imputazione, relativa ad una presunta frode in pubbliche forniture, i giudici hanno dichiarato la prescrizione del reato per 11 persone fisiche e hanno condannato le tre società - Fantozzi Group, Molfetta Newport e Società italiana Dragaggi - alla pena pecuniaria di 52mila euro per la responsabilità amministrativa degli enti.