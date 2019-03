Pc e macchine fotografiche in vendita online, ma era una truffa: vittime anche a Bari

Schede per computer, pc portatili, macchine fotografiche e una volta persino un drone. Tutto messo in vendita online, su note piattaforme di ecommerce. Peccato che, una volta ricevuti i soldi, il sedicente venditore sparisse senza mai consegnare l'oggetto venduto.

Una truffa consolidata, del valore complessivo di alcune migliaia di euro, per la quale l'uomo - un 71enne siciliano - aveva a suo carico denunce presentate in sette città d'Italia, tra cui anche Bari.

Il presunto truffatore è stato rintracciato dalla polizia a Forlì, mentre in piena notte bivaccava nei dintorni della stazione. Interrogato sulle vicende processuali per le quali era ricercato, non ha fornito alcuna valida risposta, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Saranno ora le Procure della Repubblica interessate dalle sue vittime a procedere agli opportuni approfondimenti.