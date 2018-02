Si fingevano forze dell'ordine per smerciare banconote false: così truffavano i piccoli commercianti

Partendo dalla provincia di Catania, sarebbero stati in grado di spacciare banconote false in diverse zone della penisola - tra cui anche le provincia di Bari - truffando in particolar modo i piccoli commercianti.

A ricostruire il 'traffico' e arrestare i quattro presunti responsabili, sono stati i finanzieri del comando provinciale di Catania. In particolare, nel corso delle indagini, utili si sono rivelate le intercettazioni telefoniche, che hanno permesso di ricostruire il modo in cui i soggetti agivano, smerciando le banconote contraffatte - in particolare da 100 euro - nel circuito nazionale.

Vittime erano i titolari di piccoli esercizi commerciali, e in particolare quelli privi di dispositivi di controllo delle banconote o di impianti di video-sorveglianza. Talvolta, tuttavia, neppure la presenza di dispositivi per il riconoscimento delle banconote false e l'attenzione prestata dagli esercenti hanno impedito la consumazione del reato. Gli indagati, infatti, in alcuni casi, sarebbero riusciti a truffare i commercianti più cauti e sospettosi dicendo loro di essere degli appartenenti alle forze di polizia, e inducendo così le vittime a fidarsi del denaro ricevuto.

