Terminata la riparazione della tubatura rotta sul lungomare IX maggio, Aqp: "Nessun grave disagio"

Terminati ii lavori di riparazione di una condotta idrica sul lungomare IX maggio, nel quartiere San Girolamo di Bari, da parte dei tecnici di Acquedotto Pugliese. La segnalazione era arrivata nella giornata di ieri, per la tubatura nei pressi di via Monteverdi a Bari, che si era rotta "in maniera improvvisa e imprevedibile" spiegano da Aqp.

La temporanea riduzione della pressione dell'acqua per il completamento dei lavori non ha creato particolare disagi, come assicurato dall'azienda che gestisce il servizio idrico in Puglia, "ad esclusione di alcuni stabili sprovvisti di autoclave e riserva privata di accumulo".