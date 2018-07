Si rompe un tubo della fogna in via Napoli: strada chiusa al traffico per allagamento

Si rompe una condotta fognaria in via Napoli e il traffico va in tilt. E' stata chiusa al traffico dalla mattinata del 9 luglio una parte dell'arteria stradale barese, poiché nella zona dell'incrocio con via Di Maratona, all'altezza della caserma 'De Cillis', è saltato un tubo della fogna nera, facendo fuoriuscire acqua sull'asfalto. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno bloccato l'accesso alle auto, deviandole in zona Stadio del Nuoto.

Non si tratta del primo caso: a marzo scorso sempre la stessa condotta saltò e anche in quel caso la Municipale fu costretta a chiudere un tratto della via per permettere ai tecnici di Acquedotto Pugliese di aggiustare il guasto.

