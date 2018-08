Tubo del gas danneggiato durante gli scavi per la fibra ottica: chiusa strada San Girolamo, tecnici Amgas al lavoro

Tubo del gas danneggiato e strada chiusa al traffico per consentire gli interventi di riparazione. E' accaduto questa mattina durante gli scavi per la fibra ottica in strada San Girolamo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici Amgas, al lavoro per riparare il guasto.

"La strada è stata chiusa in via precauzionale - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso - ma la situazione è sotto controllo. Si è trattato di una tubazione secondaria di allaccio ad un'utenza, che è stata toccata da una macchina durante le operazioni di scavo. I tecnici Amgas, già al lavoro sul posto, stanno provvedendo a sostituirla. I lavori ripartiranno presumilmente oggi stesso, con modalità di scavo manuale".

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, per gestire la viabilità nella zona. La strada dovrebbe essere riaperta a breve, a conclusione degli interventi.