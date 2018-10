Perdita da un tubo della fogna nera, traffico in tilt su corso Sonnino: tecnici e operai al lavoro

Traffico il tilt su corso Sonnino, a causa di una perdita di una condotta fognaria dell'Acquedotto Pugliese avvenuta in nottata all'altezza di piazza Carabellese, a pochi passi dalla scuola 'Balilla'. In mattinata diversi cittadini avevano notato la presenza di umidità sulla strada, allertando il pronto intervento. Sul posto sono giunti i tecnici dell'Acquedotto che, in queste ore, stanno provvedendo alla valutazione della perdita e alle riparazioni. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con il traffico deviato sulle strade limitrofe al corso che attraversa il quartiere Madonnella. Non sono stati segnalati particolari problemi all'utenza idrica.

>>> Deviazioni di percorso per cinque linee Amtab <<<