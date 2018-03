Voragine in strada su via Zara: "Perdita da un tubo della condotta idrica"

Voragine a centro strada in via Zara, nel quartiere Madonnella. A causarla sarebbe stata la rottura di un tubo dell'impianto di sollevamento di Acquedotto pugliese, esplosa in mattinata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno transennato il buco e fatto defluire il traffico dopo aver chiusoo il tratto interessato dalla rottura, ovvero il primo isolato, a pochi passi dalla sede del Pd di Bari.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Aqp, per trovare una soluzione ed evitare la dispersione di acqua. Si registrano code di veicoli in zona. Non si tratta del primo caso che interessa la zona: la scorsa settimana in corso Sidney Sonnino aveva ceduto un pezzo di asfalto nel tratto tra via Fratelli Roselli e via Matteotti