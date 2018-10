Blitz anti-tuguri al quartiere Libertà: 17 persone vivevano in una casa di via Nicolai

A distanza di sei giorni dall'ultimo blitz, nuovi controlli per scoprire gli alloggi-tugurio negli edifici del quartiere Libertà: la Polizia Locale è intervenuta, questa mattina, in un appartamento di via Nicolai dove, all'interno, vivevano ben 17 persone di origine straniera, tutte identificate. Le stanze erano in pessime condizioni, tra letti ammassati assieme a materassi e coperte, sporcizia e incuria. Nelle prossime ore sarà emessa un'ordinanza della Asl per ripristinare le normali condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento che sarà a breve sgomberato.

Lo scorso 3 ottobre, sempre in via Crisanzio, erano stati controllati 3 alloggi, di cui uno totalmente sprovvisto di contratto di locazione. In quell'occasione, tutti i locali, abitati da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, erano risultati privi o carenti di condizioni igienico sanitarie.

