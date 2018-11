In 10 vivevano tra sporcizia e incuria: sgomberato altro tugurio in via Calefati

La Polizia di Stato ha effettuato controlli all'interno di un edificio di via Calefati, nel quartiere Libertà, dove 10 persone di origine straniera vivevano in alcuni locali in precarie condizioni igienico-sanitarie: in particolare, tra sporcizia e incuria, vi erano diversi adulti e una bambina.

La struttura era composta da tre unità immobiliari del tipo catastale A/5. I locali sono stati fatti sgomberare dagli agenti: un uomo di nazionalità Nigeriana, classe 1996, risultato irregolare sul territorio dello Stato, è stato espulso. In attesa dell’esecuzione del provvedimento è stato condotto presso il CPR di Bari-Palese. Su altri due uomini identificati sono in corso accertamenti. Le verifiche hanno visto la presenza anche dei vigili e del personale dell'Asl.