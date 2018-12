Tentano il furto di un motocarro, cittadini lanciano l'allarme: preso minorenne, complici in fuga

Hanno tentato il furto di un motocarro Ape Piaggio parcheggiato in strada, ma l'allarme lanciato da alcuni cittadini ha fatto saltare il piano, e uno dei ladri è finito in manette. E' accaduto a Turi: ad essere arrestato un minorenne incensurato, originario di Casamassima.

I rumori provocati da quattro malviventi, intenti nel forzare la portiera del veicolo, hanno insospettito alcuni residenti della zona, i quali hanno immediatamente allertato un operatore della Vigilanza di Turi, che a sua volta ha chiesto aiuto al 112.

Sul posto è intervenuta subito una Gazzella dei Carabinieri che percorrendo, in senso contrario, la S.P. 65 “Conversano- Casamassima”, strada utilizzata per la fuga, ha intravisto a distanza i malfattori. Quest’ultimi, vistisi scoperti, hanno abbandonato il mezzo lungo una strada sterrata dileguandosi a piedi per i campi. Ne è nato un breve inseguimento al termine del quale uno dei ladri è stato raggiunto, bloccato e arrestato.

Lo stesso nel giubbotto custodiva ancora lo scalpello in acciaio utilizzato per forzare la portiera del mezzo rubato. I restanti tre ladri, approfittando anche dell’oscurità, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il mezzo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario prima che quest’ultimo si potesse accorgere del furto, mentre il minore, poco più che quindicenne – incensurato, su disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è stato associato presso l’Istituto Fornelli di Bari. Continuano da parte dei Carabinieri le indagini volte ad identificare i complici che sono riusciti a dileguarsi.