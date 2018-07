Arrestata per droga, torna in libertà ma ricomincia a spacciare: 48enne in manette

Nonostante fosse stata scarcerata da poco ed ancora sottoposta a misura di prevenzione, è stata nuovamente sorpresa a spacciare: così una 48enne di Turi è stata nuovamente arrestata dai Carabinieri.

Era stata già arrestata per il medesimo reato lo scorso mese di ottobre e poi, successivamente, lo scorso mese di marzo ed in entrambe le circostanze in suo possesso era stato trovato un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, eroina e marjuana.

Il sospetto che la donna non avesse modificato le sue cattive abitudini era ancora attuale nei militari, i quali ne monitoravano i comportamenti.

L’altro ieri sera la conferma, quando S.A. è stata sorpresa mentre cedeva due dosi di marjuana ad un suo coetaneo, il quale, sottoposto a controllo, invano ha tentato di nascondere ai militari la droga appena ricevuta.

Tratta in arresto in flagranza di reato, al termine delle formalità di rito, la donna è stata sottoposta, su disposizione dell’A.G., alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio, celebrato nella mattinata di ieri, al termine del quale la donna è stata condannata ad una pena di mesi 10.

L’acquirente, anch’egli residente a Turi, è stato invece segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Bari come assuntore di stupefacenti.