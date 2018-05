Turista americana trovata morta: forse decesso per cause naturali

Potrebbe essere deceduta per cause naturali la turista americana trovata morta ieri in una casa vacanze in strada Giardinelli, a Carbonara. La donna, 65 anni, si trovava in Puglia con il marito. E' stato proprio l'uomo a dare l'allarme, trovandola riversa sul pavimento della camera da letto.

Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia, che servirà a fare chiarezza sull'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento resta quella del malore e quindi del decesso per cause naturali. La stanza si presentava in ordine e senza segni di effrazione. I presunti lividi sul corpo potrebbero essere stati causati dalla caduta.