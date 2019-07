Tassisti abusivi al porto: multe da 600 euro e carte di circolazione ritirate

Erano pronti ad accompagnare ad Alberobello sette turisti appena sbarcati da una nave da crociera, pur non avendo alcun titolo abilitativo per il servizio di trasporto. Così per i due tassisti abusivi, sorpresi dalla polizia locale nel porto di Bari, sono scattate multe da 600 euro e il ritiro delle carte di circolazione per l’applicazione della sanzione accessoria.

I sette passeggeri, scesi dalle autovetture abusivamente utilizzate, hanno trovato posto a bordo dei taxi regolarmente in servizio presso il Porto di Bari.

"I controlli sull’abusivismo dei servizi di trasporto di piazza, a tutela della incolumità degli utenti e dell’immagine di legalità della Città di Bari, continueranno nei prossimi giorni ed interesseranno anche la zona aeroportuale e la stazione ferroviaria", commenta il comandante della Polizia locale Michele Palumbo.