Turisti trovano siringa abbandonata sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: presa e gettata nel cestino

Due turisti trovano una siringa nella spiaggia di Pane e Pomodoro. La prendono e la gettano in un cestino, immortalati dal cellulare di una ragazza che ha anche chiesto 'scusa' per il ritrovamento. Le immagini dell'episodio sono state postate sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, con l'obiettivo di sensibilizzare i baresi (e non solo) verso un problema sempre più presente in città. Diversi gli episodi simili in queste settimane estive: l'ultimo il 27 luglio scorso quando una bagnante si è punta con l'ago di una siringa sulla spiaggia di Torre Quetta.