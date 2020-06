Altre 100mila tute dalla Cina per l'emergenza covid: atterrato a Bari cargo Alitalia

Ancora un carico di Dpi in Puglia per fronteggiare l'emergenza covid-19. Un Boeing 777 dell’Alitalia, proveniente da Shenzen (Cina) e con scalo a Seul (Corea del Sud), è atterrato questa mattina alle 9.30 all’aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari Palese, consegnando alla Protezione civile regionale ulteriori centomila tute protettive (Dpi) per gli operatori del Servizio Sanitario della Regione Puglia impegnati nella lotta al Covid-19.

Il materiale, tutto certificato, è stato acquistato dalla Regione Puglia - sezione Protezione Civile. Un altro volo era già arrivato sabato 6 con la stessa quantità di materiale. I dispositivi di protezione, spiega la Regione, "saranno stoccati nei depositi della protezione civile regionale e impiegati secondo le necessità operative e di scorta strategica".