Interpreti di lingua Lis, tutor specialistici e tasse ridotte: così l'Università si apre alle disabilità

Servizi di accoglienza per studenti diversamente abili, agevolazioni economiche in caso di invalidità, interpreti Lis per chi ha deficit uditivi. L'Università di Bari punta sull'inclusione, con una serie di iniziative già attive (o in corso di attivazione) per permettere a tutti gli iscritti di partecipare alla vita accademica. I servizi, sono stati presentati questa mattina durante l'incontro “Dialoghi inclusivi all’Università”, tenutosi nell'Aula magna dell'Ateneo barese.

I servizi