Ubriaco infastidiva i clienti dei locali in centro, con addosso coltelli e droga: arrestato 48enne

Girava ubriaco per i locali del centro di Terlizzi, infastidendo i clienti. E quando le Forze dell'ordine sono intervenute per riportarlo alla ragione, gli sono stati trovati addosso tre coltelli, di cui uno a serramanico, e due dosi di marijuana.

Finisce con un arresto la notte brava di un 48enne, fermato dai carabinieri in via Dante. Dopo il ritrovamento delle armi bianche, di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza, i militari della Tenenza di Terlizzi hanno perquisito la sua abitazione, trovando un altro coltello e altra droga - circa mezzo chilo di Marijuana - nascosto nella credenza della cucina. È stato quindi portato in carcere a Trani, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. La droga ed i coltelli sono stati sottoposti a sequestro.