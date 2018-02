"Code e poco personale" per rinnovare le tessere elettorali: disagi all'ufficio elettorale di largo Fraccacreta

"Code interminabili" e, a quanto semprerebbe, un solo operatore" attivo all'ufficio elettorale di largo Fraccacreta, a Bari Vecchia. E' la situazione che si presentava questa mattina nella sede comunale dove in tanti stanno effettuando il rinnoo delle tessere in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. A segnalare i disguidi è la consigliera comunale Irma Melini (Scelgo Bari-Misto): "Ancora una volta - afferma - questa Amministrazione è impreparata a far fronte alle esigenze, prevedibili, dei suoi concittadini".