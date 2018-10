Allargamento di via Amendola, i primi 4 ulivi 'trasferiti' vicino alle Piscine Comunali

'Trasferiti' da via Amendola nell'area mercatale antistante le Piscine comunali: si sono concluse questa mattina le operazioni di reimpianto dei primi 4 ulivi provenienti dalla grande strada di scorrimento in cui sono in corso i lavori di raggoppio. Complessivamente saranno 30 gli esemplari trapiantati nell’area individuata, che, fa sapere il Comune, prima d’ora risultava priva di alberature. Le operazioni di trapianto, che saranno sospese durante le attività mercatali, termineranno molto provavilmente alla fine della prossima settimana. Altri 8 ulivi di via Amendola sono stati già reimpiantati nelle relative proprietà private che disponevano di spazio a sufficienza.