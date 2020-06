L'ultimo giorno di scuola a Bitonto, dopo 3 mesi alunni e insegnanti s'incontrano nella villa Comunale: "La gioia di un saluto"

I piccoli alunni delle sei scuole primarie di Bitonto hanno celebrato l'ultimo giorno di scuola salutandosi nella villa Comunale della cittadina barese: un appuntamento in piena sicurezza, con distanziamento fisico, per rispettare le norme anti contagio covid-19 ma allo stesso modo ricreare, seppur per una giornata, il clima della classe incontrando gli altri compagni e le maestre dopo mesi di lezioni a casa.

In tutto sono 400 gli alunni interessati, con ogni classe che ha a disposizione 45 minuti, tra oggi e domani. A salutare gli alunni e gli insegnanti anche il sindaco Michele Abbaticchio: "Io - ha scritto su facebook - i loro occhi pieni di gioia, alla vista delle loro insegnanti e dei loro compagni in questa prima lezione all'aperto dopo 100 giorni, non posso mostrarveli. Ma potete immaginarli".