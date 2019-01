Scontri a Messina dopo trasferte in Sicilia: arrestati cinque ultrà baresi

Cinque ultras del Bari sono stati arrestati dalla Digos nell'ambito di un inchiesta sugli scontri avvenuti a Messina in due occasioni, lo scorso autunno, nelle vicinanze della zona d'imbarco dei traghetti per la Calabria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della città siciliana. Gli arrestati sono finiti agli arresti domiciliari. I due episodi risalgono al 21 ottobre e al 4 novembre dello scorso anno. Nella prima occasione, i supporter biancorossi, di rientro dalla trasferta di Marsala, furono coinvolti in scontri con un gruppo di tifosi del Messina che ritornavano dalla reasferta di Torre del Greco: gli incidenti provocarono numerosi feriti e danni ai tornelli della stazione marittima.

Già emessi 18 Daspo

Il secondo episodio, invece, avvenne due domeniche dopo, con gli ultrà baresi che rientravano dalla trasferta di Acireale: alcuni di loro, in attesa di imbarcarsi per Villa San Giovanni, scesero dai pulman con mazze, fumogeni e bombe carta e, dopo aver tentato di provocare alcuni automobilisti nelle vicinanze, vennero riportati all'ordine dalla Polizia. Nelle scorse settimane, per queste vicende, il questore di Messina, Mario Finocchiaro, aveva già emesso 18 provvedimenti di Daspo ai danni dei sostenitori baresi e messinesi.