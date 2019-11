Caos traffico nell'Umbertino, tra movida e parcheggio selvaggio. Residenti sempre più esasperati: "Così ogni weekend"

L'auto lasciata in doppia fila blocca il passaggio del camion per la raccolta dei rifiuti, mentre su lato destro del lungomare, dove la sosta sarebbe teoricamente vietata, si scorge una lunga sequenza di auto parcheggiate. Un venerdì sera di 'ordinario' caos nell'Umbertino: ad immortalare la scena, con un video postato sul gruppo Fb di quartiere, sono ancora una volta i residenti della zona.

"Caos costante dei fine settimana, l'illegalità continua"

"Caos viabilità nell'Umbertino, una costante nei fine settimana", scrivono sulla pagina del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina', "una illegalità che purtroppo continua indisturbata", sottolineano i residenti descrivendo l'episodio accaduto poco prima della mezzanotte. Ma i problemi legati alla viabilità non sono legati soltanto al parcheggio selvaggio: i residenti segnalano ad esempio la pericolosità della manovra di svolta a sinistra da largo Giordano Bruno sul lungomare, resa ancora più problematica sia dalla "presenza di una siepe e di albero ad alto fusto" che dalla stesse "auto in divieto di sosta sia sulla intersezione che sul Lungomare".

Le proposte dei residenti contro la 'movida selvaggia'

Di recente i residenti hanno presentato le proprie istanze nel corso di un incontro in Comune dedicato ai problemi della zona. Tra le proposte, l'istituzione delle zone di tutela per aree di pregio artistico, il "decongestionamento" dei locali in favore di poli gastronomici in altri quartieri e la riapertura al traffico dell'ultimo tratto di via Bozzi, attualmente pedonale.

