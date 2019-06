Bustoni abbandonati fuori dai cassonetti, dall'Umbertino l'sos dei residenti: "Situazione insostenibile"

Cassonetti dei rifiuti stracolmi, bustoni della spazzatura abbandonati anche fuori dai contenitori. Scene frequenti nella zona dell'Umbertino, anche in orari diversi della giornata. A denunciarlo, con una serie di foto postate sul gruppo Fb 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina', sono i residenti, che tornano a segnalare la situazione relativa al conferimento dei rifiuti nel quartiere.

Gli abitanti della zona, in particolare, puntano il dito contro "l'esponenziale crescita di locali di ristorazione", "oltre 43 più 3 food truck in un ambito molto ristretto", sottolineando come l'attuale servizio di conferimento e raccolta sia "assolutamente insufficiente" rispetto alla specifica situazione del quartiere, caratterizzato appunto dalla presenza di numerose attività. A ciò si aggiunge - sottolineano i residenti - l'assenza di rispetto delle regole: i cassonetti, infatti, molto spesso sono pieni già al mattino, o nel primo pomeriggio, quando invece nel periodo estivo il conferimento è consentito a partire dalle ore 18.30. "Non ci sono regole e l'illegalità regna sovrana e incontrastata", commentano i residenti, auspicando un intervento che possa risolvere in maniera definitiva il problema.

