L'Unità di Strada di In.Con.Tra torna ad assistere i bisognosi: "Misurata anche la temperatura"

Ritorna operativa l'Unità di strada dell'associazione InConTra. Il servizio di sostegno e salvaguardia per le condizioni degli homeless e di quanti vivono per

strada in condizioni precarie è attivo dalle 23 alle 2 di notte. Orario in cui il camper gira per le vie di Bari, rispettando le regole e le normative in vigore. Tra gli aspetti fondamentali seguiti dai volontari c'è il distanziamento fisico, uso di mascherine e igienizzanti per la sicurezza dei volontari e degli assistiti.

Le attività, che proseguono già da una settimana a questa parte, prevedono la distribuzione di cibo, latte e indumenti a quanti ne hanno bisogno e inoltre viene

misurata la temperatura agli stessi senzatetto che, in alcuni casi, vengono anche medicati. Finora l'assistenza ha riguardato circa una ventina le persone trovate e assistite dalla ripresa dell’unità di strada. "Inoltre si sta procedendo a igienizzare la sede di In.Con.Tra in piazza Nicola Balenzano - spiegano dall'associazione - per la ripresa del servizio mensa, temporaneamente bloccato a causa del Covid19, che avverrà presumibilmente dopo l’estate". Nel periodo estivo invece non si fermeranno le attività di InConTra che continuerà ad essere attiva per aiutare gli 'invisibili' della città.