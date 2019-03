Trentacinque nuovi ricercatori per l'Università di Bari: il Ministero approva piano straordinario

L'Università di Bari potrà contare su 35 nuovi ricercatori: il Miur ha infatti adottato il Piano Straordinario che vede l'ateneo barese tra i primi posti nel Mezzogiorno, migliorando il risultato del 2018, quando vennero attribuiti 25 ricercatori di tipo B.

Risultato positivo per "il miglioramento della qualità della ricerca"

L'Ateneo spiega che il risultato è dipeso anche dal miglioramento della valutazione della qualità della ricerca, aumentato di ben 10 punti. Tra gli altri fattori positivi, anche il numero di immatricolati (in crescita) e iscritti in corso (in netta diminuzione i fuori corso). In una nota, il rettore Felice Antonio Uricchio ha espresso "pieno apprezzamento per il nuovo piano del MIUR che consente un importante investimento di risorse in favore di giovani studiosi che consentiranno di sostenere l'offerta formativa e promuovere la ricerca di qualità".