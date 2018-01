A Piero Angela il Sigillo d'Oro dell'Università di Bari: Veterinaria entra nelle 'eccellenze' italiane

Il giornalista e popolare divulgatore scientifico Piero Angela è stato insignito del Sigillo d'Oro dell'Università degli Studi di Bari nel corso di un evento organizzato questa mattina nel Campus di Valenzano il volto televisivo di Quark ha tenuto una conferenza sul tema 'Uomo e animali: una magnifica avventura'. Angela ha affermato che "i documentari naturalistici hanno permesso al pubblico, e agli stessi scienziati, di conoscere meglio il comportamento animale in natura. Hanno permesso di vedere quello che non si può vedere facilmente e non solo per quanto riguarda gli animali selvatici; a volte l’osservazione degli animali nelle tane o sui nidi, grazie a particolari telecamere, ha chiarito comportamenti anche nei dettagli che sono stati rivelatori".

"Noi siamo 'parenti' con tutto ciò che esiste in natura"

Il giornalista, a cui era stata già conferita nel 2004 una laurea honoris causa dall'ateneo barese, ha ricordato che "Oggi sulla terra troviamo solo una minima parte degli animali esistiti; è come una striscia di fotogrammi dell’evoluzione che comprende batteri, molluschi, invertebrati, pesci, rettili, uccelli, fino ai mammiferi; insomma un film dell’evoluzione nella quale a un certo punto è comparso l’uomo. Noi siamo 'parenti' con tutto ciò che esiste in natura, apparteniamo ad un ceppo unico, ad un progenitore comune. Siamo imparentati molto con gli animali: lo scimpanzè, per esempio, ha il 97% in comune con i nostri geni". La cerimonia ha visto la partecipazione del rettore dell'ateneo barese, Antonio Felice Uricchio, del sindaco di Bari Antonio Decaro e del direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari, Domenico Otranto, struttura d'eccellenza per il quadriennio 2018-2022 per l'Anvur, l'agenzia di valutazione del sistema universitario.