Riciclo del carbonio e conversione della Co2, la docente Uniba Angela Dibenedetto premiata in India

La docente dell'Università di Bari, Angela Dibenedetto, del Dipartimento di Chimica ddelegato del Rettore per “Ricerca ed innovazione nel settore delle bioenergie e materiali derivati da biomasse” ha ricevuto il “Platinum Energy and Environment Foundation HR Skill Development Award 2018” per i suoi lavori sul “Riciclo del Carbonio: verso un’Economia Circolare”. Il premio è stato consegnato a New Delhi, in India nel corso dell'ottavo World Petrocoal Congress.

La Energy and Environment Foundation, partecipata da numerose Industrie ed Enti di Ricerca Internazionali e Multinazionali, assegna annualmente Awards in diverse categorie che vanno dalla riduzione dei rifiuti, alla corretta gestione delle risorse naturali ed allo sviluppo di tecnologie innovative. Questi riconoscimenti sono assegnati a industrie che si siano distinte per lo sviluppo di tecnologie rispettose dell’ambiente e che siano a basso consumo energetico, e a ricercatori che abbiano promosso la applicazione industriale di nuovi concetti che portino alla implementazione di tecnologie abilitanti innovative e sostenibili. La professoressa Dibenedetto da diversi anni conduce ricerche sul riciclo del carbonio, sulla conversione del CO2, sulla utilizzazione di biomasse residue e sullo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale. I suoi studi ed i risultati conseguiti le hanno dato grande visibilità a livello nazionale ed internazionale, consentendole di ricoprire ruoli di rilievo in diversi ambiti. I risultati delle sue ricerche si distinguono particolarmente per gli aspetti di applicazione industriale e sono testimoniati da brevetti internazionali e dallo sviluppo di processi sostenibili innovativi. Questo le è valso l’ambito premio che si aggiunge ad altri riconoscimenti già conferitile dalla comunità scientifica ed industriale internazionale. Dibenedetto è una delle pochissime donne ad aver ricevuto il premio ed è la prima rappresentante dell'Italia, in assoluto, V